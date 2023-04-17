Первый премиальный VPN с домашним IP-адресом в России

(не хостинг)

Оставаться незамеченным заграницей или работать из-за границы, используя чистый российский Интернет - это просто!

Вам точно стоит использовать наше комплексное решение, если:

  1. Вы имеете возможность работать удаленно в России, но работодатель запрещает делать это из-за границы; 
  2. У Вас корпоративный ноутбук без прав администратора и установить VPN не получается; 
  3. Вы не ИТ-специалист и не разбираетесь во всех этих сетях, IP-адресах, серверах и хостингах, а работа просто необходима; 
  4. Вам сложно найти работу за границей, но есть интересные предложения на удаленную работу именно из России; 
  5. Вы пробовали различные платные VPN для российских сервисов, но их постоянно блокируют. Использовали хостинги и пытались настроить самостоятельно, обращались к «экспертам» и все равно по IP-адресу Вы вдруг оказывались, например, в Нидерландах…

Все эти попытки бесполезны, потому что российские службы уже научились распознавать и блокировать IP-адреса даже платных VPN и их хостинги в России.

Мы прошли сложный путь с февраля 2022 года – исследовали и пробовали различные варианты, ошибались и пытались снова, и мы нашли решение, которое со 100%-ной гарантией работает и обеспечивает Вашу конфиденциальность.

Вы - заграницей, а Ваш чистый IP адрес - в России. Он закреплен за домашним провайдером Интернета, а не за хостингом. Как будто Вы находитесь в обычной квартире в России. 

Аналогов нашей комплексной системы нет на рынке.

Идеальное решение для работы за рубежом на корпоративном ноутбуке без прав администратора - просто подключитесь к Wi-Fi, который уже раздает только российский интернет через защищенный протокол VPN.

Наша технология подключения выдает следующие результаты тестов из, например, города Анталия (Турция): российский IP адрес (не хостинг) на сайте 2ip «Мы не обнаружили средств анонимизации, ничего подозрительного. Вероятность использования средств анонимизации 0%.» + whoer «Ваша маскировка:100% Ваши средства анонимности надежны, либо вы их не используете». 
Посмотреть скрины проверок наших серверов Вы можете в нашем TG канале: https://t.me/luxerusip/60
Включите и проверьте свой VPN прямо сейчас, какой Вы получите результат?

2ip 
 Whoer

Wi-Fi настроен нами так, что начинает раздавать интернет только при условии соединения с Россией - Ваше реальное местонахождение по IP-адресу всегда остается конфиденциальным

На рынке нет решений лучше, а многие платные VPN-сервисы блокируются в России один за другим, почитайте:

https://gogov.ru/news/888103
* Домашние IP-адреса есть в Москве и Подмосковье, на очереди Санкт-Петербург. По запросу предоставим адреса в других городах.

Наши
преимущества:

01

Удобное и простое подключение без каких-либо настроек. Всегда при Вас личный Wi-Fi роутер, раздающий защищенный российский интернет в любой стране за пределами России.

02

Все российские сервисы, не работающие из-за границы, снова с Вами в любой стране мира!

03

Мы настраиваем все оборудование и каналы связи за вас, нужно только подключение к интернету заграницей.

04

Мы используем эффективный VPN-протокол WireGuard https://www.wireguard.com. Ваш трафик зашифрован и защищен без потери скорости соединения - можно работать с банковскими приложениями.

05

В отличии от других массовых VPN сервисов, где один IP адрес используют от 500 и более клиентов (и он неизбежно попадает в черные списки/блокируется), один наш домашний сервер с IP адресом обслуживает не более 10 клиентов, что позволяет оставаться незаметными в Сети!

Шаг 1

Ознакомьтесь с особенностями всех моделей роутеров
и выберите для себя подходящий.

Шаг 2

Мы закупим роутер для Вас, протестируем, настроим российский IP и в подтверждение отправим фото таблички роутера с идентификаторами в течение 5-7 дней с момента оплаты.

Шаг 3

Отправим Вам роутер службой доставки или передадим любым удобным для Вас способом в течение 1-2 дней.

Шаг 4

Когда получите роутер, мы вместе с Вами включаем IP-адрес в России, тестируем подключение и российский IP.

Шаг 5

После успешного тестирования Вы оплачиваете только абонентскую плату и пользуетесь роутером без ограничений.

Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время. Мы работаем в будние дни с 10:00 до 19:00 (MSK).

Отзывы

Опции и цены

Ежемесячная абонентская плата:

Стоимость абонентской платы в месяц составляет 69 USD - сопоставимо с одним семейным ужином в среднем ресторане.

Особенности: с этим LTE-роутером Вы получите максимальную информированность через фирменное мобильное приложение, в том числе об израсходованном трафике на SIM-карте (на экране роутера), а также свободу передвижения за границей всего с одной SIM-картой для Интернета. Буквально, отключили его от основного роутера и поехали по своим делам с мобильной точкой Wi-Fi, рассчитанной на целый день работы! Приехали, снова подключили к основному роутеру – и через минуту у Вас IP из России. 

Стоимость: 120 USD

Идет в комплект​е с роутерами: 2,3,5

1. KeeneticStart

Особенности: Стартовая модель, обеспечивающая подключение только по кабелю LAN (он может быть далеко не везде) и ограничением аппаратной скорости с одним диапазоном 2,4 ГГц. Умеет то же самое, что и многие другие модели нишевых роутеров, за вычетом подключений по USB и двухдиапазонного Wi-Fi.

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149 USD

Стоимость: 

Стоимость каждого роутера уже включает в себя абонентскую плату за первый месяц сервиса VPN с IP из России.

2. Keenetic 4G

Особенности: Самая доступная в линейке модель, на которой можно использовать также USB-модем с местной сим-картой. Однако ресурс работоспособности ограничен маленькой мощностью процессора и внутренней памяти. 

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190 USD

Стоимость:

Стоимость каждого роутера уже включает в себя абонентскую плату за первый месяц сервиса VPN с IP из России.

3. Keenetic DSL

Особенности: Продвинутая модель уже с двумя диапазонами Wi-Fi и USB-интерфейсом, что позволяет стабильно работать практически при любом соединении. 

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230 USD

Стоимость:

Стоимость каждого роутера уже включает в себя абонентскую плату за первый месяц сервиса VPN с IP из России.

4. Keenetic Runner 4G

Особенности: Самая доступная в линейке модель со встроенным LTE/4G/3G-модемом, куда можно вставить SIM-карту любого оператора без назначенного PIN-кода. Правда, отсутствует USB-интерфейс, поэтому если местный оператор связи с особенностями (читайте описание модели и спрашивайте местного оператора), то переключиться на мобильный роутер не получится и придется искать провод LAN для подключения к сети Интернет. 

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290 USD

Стоимость:

Стоимость каждого роутера уже включает в себя абонентскую плату за первый месяц сервиса VPN с IP из России.

5. Keenetic Hero 4G+

Особенности: Эта модель сочетает в себе мощность, встроенный модем для SIM-карты любого оператора, а также USB-интерфейс, с которым вы всегда будете на связи, используя разные варианты подключения по своему выбору, исходя из обстоятельств! 

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390 USD

Стоимость:

Стоимость каждого роутера уже включает в себя абонентскую плату за первый месяц сервиса VPN с IP из России.

6. ​Настройка Вашего Keenetic

Особенности: Если Вам нужно срочно уезжать из России или Вы уже находитесь заграницей. Мы настроим имеющийся/купленный Вами роутер Keenetic (роутеры других производителей не настраиваем). Рекомендуем брать роутер с USB интерфейсом, и сразу покупать мобильный роутер (см. варианты опций 1-5) - это наиболее надежный вариант, обеспечивающий независимость от подключений в местах проживания. 

Стоимость: 

100 USD

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Стоимость уже включает в себя абонентскую плату за первый месяц сервиса VPN с IP из России.

Готовы ответить на все Ваши дополнительные вопросы в форме Заказа

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