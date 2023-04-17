Первый
премиальный VPN с домашним IP-адресом в России
(не хостинг)
Оставаться незамеченным заграницей или работать из-за границы, используя чистый российский Интернет - это просто!
Вам точно стоит использовать наше комплексное решение, если:
Вы имеете возможность работать удаленно в России, но работодатель запрещает делать это из-за границы;
У Вас корпоративный ноутбук без прав администратора и установить VPN не получается;
Вы не ИТ-специалист и не разбираетесь во всех этих сетях, IP-адресах, серверах и хостингах, а работа просто необходима;
Вам сложно найти работу за границей, но есть интересные предложения на удаленную работу именно из России;
Вы пробовали различные платные VPN для российских сервисов, но их постоянно блокируют. Использовали хостинги и пытались настроить самостоятельно, обращались к «экспертам» и все равно по IP-адресу Вы вдруг оказывались, например, в Нидерландах…
Все эти попытки бесполезны, потому что российские службы уже научились распознавать и блокировать IP-адреса даже платных VPN и их хостинги в России.
Мы прошли сложный путь с февраля 2022 года – исследовали и пробовали различные варианты, ошибались и пытались снова, и мы нашли решение, которое со 100%-ной гарантией работает и обеспечивает Вашу конфиденциальность.
С нами Вы – можете спокойно работать над проектами в России, находясь в безопасности заграницей.
Вы - заграницей, а Ваш чистый IP адрес - в России. Он закреплен за домашним провайдером Интернета, а не за хостингом. Как будто Вы находитесь в обычной квартире в России.
Аналогов нашей комплексной системы нет на рынке.
Это уникальная возможность, подтвержденная экспертами безопасности госструктур и банков: «Это самое чистое решение, не вызывающее подозрений корпоративных ИТ-служб, которое практически невозможно обнаружить и которое будет продолжать работать при любых блокировках Интернета в России!»
Работайте и пользуйтесь сервисами в России без проблем и блокировок!
Идеальное решение для работы за рубежом на корпоративном ноутбуке без прав администратора - просто подключитесь к Wi-Fi, который уже раздает только российский интернет через защищенный протокол VPN.
Наша технология подключения выдает следующие результаты тестов из, например, города Анталия (Турция): российский IP адрес (не хостинг) на сайте 2ip «Мы не обнаружили средств анонимизации, ничего подозрительного. Вероятность использования средств анонимизации 0%.» + whoer «Ваша маскировка:100% Ваши средства анонимности надежны, либо вы их не используете». Посмотреть скрины проверок наших серверов Вы можете в нашем TG канале: https://t.me/luxerusip/60 Включите и проверьте свой VPN прямо сейчас, какой Вы получите результат?
* Домашние IP-адреса есть в Москве и Подмосковье, на очереди Санкт-Петербург. По запросу предоставим адреса в других городах.
Наши преимущества:
01
Удобное и простое подключение без каких-либо настроек. Всегда при Вас личный Wi-Fi роутер, раздающий защищенный российский интернет в любой стране за пределами России.
02
Все российские сервисы, не работающие из-за границы, снова с Вами в любой стране мира!
03
Мы настраиваем все оборудование и каналы связи за вас, нужно только подключение к интернету заграницей.
04
Мы используем эффективный VPN-протокол WireGuard https://www.wireguard.com. Ваш трафик зашифрован и защищен без потери скорости соединения - можно работать с банковскими приложениями.
05
В отличии от других массовых VPN сервисов, где один IP адрес используют от 500 и более клиентов (и он неизбежно попадает в черные списки/блокируется), один наш домашний сервер с IP адресом обслуживает не более 10 клиентов, что позволяет оставаться незаметными в Сети!
как мы работаем:
Шаг 1
Ознакомьтесь с особенностями всех моделей роутеров и выберите для себя подходящий.
Шаг 2
Мы закупим роутер для Вас, протестируем, настроим российский IP и в подтверждение отправим фото таблички роутера с идентификаторами в течение 5-7 дней с момента оплаты.
Шаг 3
Отправим Вам роутер службой доставки или передадим любым удобным для Вас способом в течение 1-2 дней.
Шаг 4
Когда получите роутер, мы вместе с Вами включаем IP-адрес в России, тестируем подключение и российский IP.
Шаг 5
После успешного тестирования Вы оплачиваете только абонентскую плату и пользуетесь роутером без ограничений.
Оплачивайте поэтапно!
Полная предоплата не требуется:
Вы оплачиваете каждый шаг по отдельности:
Оплата роутера
Доставка
Абонентская плата
Принимаем оплату в криптовалюте (по запросу отправим инструкцию по ее покупке, с верификацией и без) и с иностранных карт через удобный сервис CryptoCloud
Если Вы передумаете использовать наш сервис, достаточно не платить абонентскую плату. Роутер полностью принадлежит Вам и может работать в обычном режиме.
Выберите модель роутера на следующих слайдах и нажмите кнопку «Заказать»;
В автоматически сформированном письме проверьте детали заказа и дополнительно укажите:
Страну, город и способ доставки настроенного и готового к работе роутера
Свой номер телефона и удобный мессенджер для оперативной связи, по желанию
Ваши дополнительные пожелания/вопросы
Как сделать заказ?
После уточнения деталей и ответов на все Ваши вопросы, мы пришлем ссылку на оплату.
Принимаем заказ в работу сразу после оплаты и будем держать Вас в курсе выполнения каждого этапа.
Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время. Мы работаем в будние дни с 10:00 до 19:00 (MSK).
Отзывы
В октябре уехал в Турцию и спокойно там работал на
удаленке. В марте руководство сказало, что через месяц отрубят всем
корпоративные доступы не из России. Заказанный роутер реально спас, так как IP адрес квартиры в Москве. У
компании к моим подключениям вопросов нет, я типа в Москве 🙂 Ребятам респект!
Maximus
До заказа этого
сервиса перепробовал много VPN
с русским серверами и постоянно что-то было не так, то mos.ru не открывается, то Мегафон ТВ как-то
понимал, что я заграницей. Последний VPN Express деньги так и не вернул за годовую подписку. С этим
сервисом вообще нет проблем, все быстро работает и ни одного заблокированного
сайта. Спасибо!
Gondor87
Сервис конечно дорогой, но фишка с IP адресом квартиры того стоит!
Путешествуем семьей по Европе, а работаю удаленно в России. Роутер уже побывал
в Греции, Италии и Хорватии - менял только местные сим карты для интернета в
мобильном роутере.
Кирилл
Был негативный опыт заказа виртуального сервера с русским IP и настройкой у специалиста
с КВОРК.ру - бесполезное это занятие, все слетело у хостинга через неделю! У
этого сервиса все четко, роутер передали курьером в МСК попутчику, который
летел ко мне в Грузию. По приходу все включил и проверил, работает как часы уже
2 месяца.
Михаил Климов
Опции и цены
Ежемесячная абонентская плата:
Стоимость абонентской платы в месяц составляет 69 USD - сопоставимо с одним семейным ужином в среднем ресторане.
В комплекте настоятельно рекомендуем взять проверенный, надежный мобильный роутер 4G LTE: TP-Link.
Особенности: с этим LTE-роутером Вы получите максимальную информированность через фирменное мобильное приложение, в том числе об израсходованном трафике на SIM-карте (на экране роутера), а также свободу передвижения за границей всего с одной SIM-картой для Интернета. Буквально, отключили его от основного роутера и поехали по своим делам с мобильной точкой Wi-Fi, рассчитанной на целый день работы! Приехали, снова подключили к основному роутеру – и через минуту у Вас IP из России.
Стоимость: 120 USD
Идет в комплекте с роутерами: 2,3,5
1. KeeneticStart
Особенности: Стартовая модель, обеспечивающая подключение только по кабелю LAN (он может быть далеко не везде) и ограничением аппаратной скорости с одним диапазоном 2,4 ГГц. Умеет то же самое, что и многие другие модели нишевых роутеров, за вычетом подключений по USB и двухдиапазонного Wi-Fi.
Стоимость каждого роутера уже включает в себя абонентскую плату за первый месяц сервиса VPN с IP из России.
2. Keenetic 4G
Особенности: Самая доступная в линейке модель, на которой можно использовать также USB-модем с местной сим-картой. Однако ресурс работоспособности ограничен маленькой мощностью процессора и внутренней памяти.
Стоимость каждого роутера уже включает в себя абонентскую плату за первый месяц сервиса VPN с IP из России.
4. Keenetic Runner 4G
Особенности: Самая доступная в линейке модель со встроенным LTE/4G/3G-модемом, куда можно вставить SIM-карту любого оператора без назначенного PIN-кода. Правда, отсутствует USB-интерфейс, поэтому если местный оператор связи с особенностями (читайте описание модели и спрашивайте местного оператора), то переключиться на мобильный роутер не получится и придется искать провод LAN для подключения к сети Интернет.
Стоимость каждого роутера уже включает в себя абонентскую плату за первый месяц сервиса VPN с IP из России.
5. Keenetic Hero 4G+
Особенности: Эта модель сочетает в себе мощность, встроенный модем для SIM-карты любого оператора, а также USB-интерфейс, с которым вы всегда будете на связи, используя разные варианты подключения по своему выбору, исходя из обстоятельств!
Стоимость каждого роутера уже включает в себя абонентскую плату за первый месяц сервиса VPN с IP из России.
6. Настройка Вашего Keenetic
Особенности: Если Вам нужно срочно уезжать из России или Вы уже находитесь заграницей. Мы настроим имеющийся/купленный Вами роутер Keenetic (роутеры других производителей не настраиваем). Рекомендуем брать роутер с USB интерфейсом, и сразу покупать мобильный роутер (см. варианты опций 1-5) - это наиболее надежный вариант, обеспечивающий независимость от подключений в местах проживания.